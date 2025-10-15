Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lombardia

Monza Fast Future: dal 16 al 18 ottobre torna a Monza il Festival della Sostenibilità

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 16 OTTOBRE
📍 Teatro Binario 7 – Sala Fellini
Ore 18.30
Inaugurazione Mostra Willow:
“Arte, energia, sostenibilità”
Intervista all’autore a cura di Franco Boni e altri ospiti
Tra i principali protagonisti del neopop italiano, Willow porta
l’arte fuori dalle gallerie per incontrare il pubblico negli spazi
urbani, in un’invasione pacifica di energia e colore. La Mostra
rimarrà aperta fino a sabato 25 ottobre con orari dalle 15 alle 18
17 OTTOBRE
📍 Teatro Binario 7 – Sala Chaplin & Sala Fellini
MATTINA – Percorso Polimi -Scuole
Ore 9.00: Accreditamento e visita accompagnati dall’autore
alla mostra “Arte, energia e sostenibilità” (Sala Fellini)
Ore 9.45 – Sala Chaplin
Saluti istituzionali
Presentazione dei progetti Ambiente e Energia – Assessori
Arianna Bettin e Carlo Abbà
Ore 10.00 Progetto Polimi – Scuole
Racconto dei progetti delle scuole Frisi Monza, ITI
Hensemberger, IIS Bianchi
Ore 10.45 ITS Green Vimercate
Classe Digital Marketing: comunicazione e progetto con
Comune di Monza
Classe Innovation: simulazione di una CER scolastica
Ore 11.15
Pausa
Ore 11.30
Dialogo Istituzioni e Aziende con i Giovani
(Situazione – Aspettative – Prospettive)
INGRESSO GRATUITO
Monza fast future 2025
@monzafastfuture
17 OTTOBRE
📍 Sala Fellini (Vasca)
Ore 20.00 – Visita alla mostra “Arte, energia e sostenibilità”
📍 Sala Chaplin
Ore 20.30 Saluti introduttivi
Spettacolo “Cabaret Artico – Giochiamoci il clima”
Evento in anteprima a Monza – nell’ambito della strategia
Monza & Co. Green And Blue Transition
Con il supporto di Legambiente Lombardia e Fondazione Cariplo
(programma F2C – Fondazione per il Clima)
18 OTTOBRE
Area Arengario

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl