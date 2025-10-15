Monza Fast Future: dal 16 al 18 ottobre torna a Monza il Festival della Sostenibilità

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 16 OTTOBRE
📍 Teatro Binario 7 – Sala Fellini
Ore 18.30
Inaugurazione Mostra Willow:
“Arte, energia, sostenibilità”
Intervista all’autore a cura di Franco Boni e altri ospiti
Tra i principali protagonisti del neopop italiano, Willow porta
l’arte fuori dalle gallerie per incontrare il pubblico negli spazi
urbani, in un’invasione pacifica di energia e colore. La Mostra
rimarrà aperta fino a sabato 25 ottobre con orari dalle 15 alle 18
17 OTTOBRE
📍 Teatro Binario 7 – Sala Chaplin & Sala Fellini
MATTINA – Percorso Polimi -Scuole
Ore 9.00: Accreditamento e visita accompagnati dall’autore
alla mostra “Arte, energia e sostenibilità” (Sala Fellini)
Ore 9.45 – Sala Chaplin
Saluti istituzionali
Presentazione dei progetti Ambiente e Energia – Assessori
Arianna Bettin e Carlo Abbà
Ore 10.00 Progetto Polimi – Scuole
Racconto dei progetti delle scuole Frisi Monza, ITI
Hensemberger, IIS Bianchi
Ore 10.45 ITS Green Vimercate
Classe Digital Marketing: comunicazione e progetto con
Comune di Monza
Classe Innovation: simulazione di una CER scolastica
Ore 11.15
Pausa
Ore 11.30
Dialogo Istituzioni e Aziende con i Giovani
(Situazione – Aspettative – Prospettive)
INGRESSO GRATUITO
Monza fast future 2025
@monzafastfuture
17 OTTOBRE
📍 Sala Fellini (Vasca)
Ore 20.00 – Visita alla mostra “Arte, energia e sostenibilità”
📍 Sala Chaplin
Ore 20.30 Saluti introduttivi
Spettacolo “Cabaret Artico – Giochiamoci il clima”
Evento in anteprima a Monza – nell’ambito della strategia
Monza & Co. Green And Blue Transition
Con il supporto di Legambiente Lombardia e Fondazione Cariplo
(programma F2C – Fondazione per il Clima)
18 OTTOBRE
Area Arengario
