mercoledì 15 Ottobre 2025
COMUNICATO STAMPA – FS ALLA FESTA DEL CINEMA CON L’INSTALLAZIONE “PENSIERO BINARIO” E IL DOCUFILM “ANDATA E RITORNO”

sponsor ufficiale della ventesima edizione della manifestazione, in programma all’Auditorium Parco della Musica fino al 26 ottobre
sul red carpet l’installazione dedicata a uno degli elementi più rappresentativi del mondo ferroviario
cultura e trasformazioni infrastrutturali per la mobilità del futuro
Roma, 15 ottobre 2025
Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno” che sarà presentato durante la Festa.
L’esposizione itinerante accoglie il pubblico lungo il percorso verso le sale di proiezione, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia arte, immagine e cultura. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, l’opera interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori fondanti tanto della storia ferroviaria quanto di quella cinematografica italiana.
Dal volto magnetico di Sophia Loren ne “La Ciociara” a quello iconico di Totò in “Destinazione Piovarolo”, passando per lo sguardo immortale di Vittorio De Sica in “Pane, amore e…” a quello malinconico e sincero di Nino Manfredi in “Cafè Express”. Come in una retrospettiva, i grandi attori protagonisti di film iconici ambientati su treni e stazioni, tratti dagli archivi fotografici di Ferrovie dello Stato e Fondazione FS, si intrecciano con i volti degli artisti contemporanei che hanno calcato il red carpet romano, ritratti dal fotografo Luigi de Pompeis. Un dialogo visivo tra passato e presente che simboleggia anche la missione del Gruppo FS nel costruire il futuro della mobilità del Paese.
FS, durante la Festa del Cinema di Roma, presenterà inoltre il mediometraggio “Andata e Ritorno” dedicato al racconto di come le linee ferroviarie e i treni siano palcoscenici di umanità, luoghi di incontri, aspettative e scoperte. Con la presenza alla manifestazione, il Gruppo rinnova il proprio impegno nel raccontare l’Italia che cambia anche attraverso l’arte e la cultura, strumenti per rivolgere lo sguardo verso un futuro più sostenibile, integrato e accessibile, nel quale il binario continua a rappresentare l’orizzonte su cui far correre le storie di milioni di viaggiatori.

