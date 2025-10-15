(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 CAMERA, SILVESTRI (M5S): AULA CHIUSA GIA’ DI MERCOLEDI’, MAGGIORANZA E MELONI CI FACCIANO LAVORARE
ROMA, 15 ott. – “Sono circa le 17 di mercoledì e l’aula della Camera è vuota e rimarrà così per il resto della settimana. Questo perchè la maggioranza ha organizzato i lavori in modo da concludere tutto di mercoledì dopo pranzo e poi tutti a casa con i trolley alla mano. Com’è che diceva la premier Meloni delle persone che legittimamente scioperano di venerdì? Diceva che non vogliono lavorare. Alla Camera non arriviamo a lavorare nemmeno il giovedì. Meloni faccia una chiamata ai colleghi della sua maggioranza e dica loro di calendarizzare in maniera diversa i provvedimenti perchè noi delle opposizioni vorremmo lavorare”.
Così il deputato M5S Francesco Silvestri in un video sui social.
