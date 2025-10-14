(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Ricerca. Lollobrigida: Bene Crea su TEA, sostenere innovazione è priorità Governo Meloni
«Investire nelle Tecnologie di Evoluzione Assistita significa dare strumenti concreti ai nostri ricercatori per sviluppare varietà più resilienti e rispettose dell’ambiente, capaci di valorizzare le peculiarità del Made in Italy. Per questo abbiamo destinato 9 milioni di euro per finanziare la ricerca del CREA per il progetto TEA4IT. Sostenere l’innovazione in agricoltura è una priorità del Governo Meloni perché non c’è futuro senza ricerca e perché vogliamo che la nostra agricoltura sia sempre più moderna, sicura e in grado di affrontare con efficacia le sfide del cambio del clima. Le sperimentazioni con tecniche di editing genomico rappresentano una frontiera decisiva per rafforzare la competitività, la sostenibilità e la qualità delle nostre produzioni agricole e lo facciamo insieme al CREA». Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Ricerca. Lollobrigida: Bene Crea su TEA, sostenere innovazione è priorità Governo Meloni