(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 14 ottobre 2025
Oggetto: Museo di Storia Naturale, riparte l’attività didattica
Domani, mercoledì 15 ottobre alle 11.30, il Salone Pierluigi a Palazzo Farnese
ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’attività didattica del Museo di
Storia Naturale, nella sua nuova collocazione temporanea.
A illustrare i dettagli, alla presenza dei dirigenti e referenti dei Circoli cui fanno capo
le scuole dell’infanzia e le primarie cittadine, interverranno l’assessore alla Cultura
Christian Fiazza e Annarita Volpi, presidente della Società Piacentina di Scienze
Naturali.
(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 COMUNE DI PIACENZA