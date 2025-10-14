(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Comunicato stampa – Tumori testa-collo: Treviglio in prima linea tra ricerca e prevenzione
L’ASST Bergamo Ovest firma studi internazionali e invita la popolazione a non sottovalutare i sintomi precoci
Ogni anno in Italia oltre 10.000 persone ricevono una diagnosi di tumore della testa e del collo, patologie che colpiscono aree fondamentali per respirare, parlare e deglutire.
Spesso si tratta di diagnosi tardive, che incidono pesantemente sulla qualità e sull’aspettativa di vita.
Un gruppo multidisciplinare integrato formato da oncologi, otorinolaringoiatri, radioterapisti, nutrizionisti, logopedisti e radiologi, dell’Asst Bergamo Ovest, si è unito per curare al meglio i pazienti, anche molto giovani, colpiti da questa patologia.
“Negli ultimi anni, questi tumori, hanno avuto un aumento esponenziale, soprattutto in persone giovani. I campanelli d’allarme da non ignorare – spiega Massimiliano Nardone, Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ASST Bergamo Ovest – come noduli al collo persistenti, raucedine che dura più di tre settimane, difficoltà a deglutire e/o ulcere della bocca che non guariscono, devono mettere in allerta le persone. Riconoscerli presto è estremamente importante perché permette di rivolgersi a centri specialistici (come quello dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio) in tempo per giungere a una diagnosi nel più breve tempo possibile: questo può fare la differenza nelle possibilità di cura e di guarigione”.
HPV e tumori nei giovani
Negli ultimi anni è emerso con forza il ruolo crescente dell’ HPV ( Papilloma Virus ), che può favorire l’insorgenza di tumori dell’orofaringe, i cosiddetti tumori HPV-correlati . Queste forme possono colpire anche pazienti giovani e non fumatori .
Così Antonio Manfredi, Direttore Sanitario dell’ASST Bergamo Ovest ”I professionisti dell’ASST Bergamo Ovest hanno contribuito, con diverse pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale, a chiarire dove l’HPV ha un reale impatto sulla prognosi – soprattutto a livello dell’orofaringe, ma non solo – e quali siano i trattamenti più efficaci, confrontandoli tra loro. In particolare, sono state esplorate anche strategie terapeutiche alternative con farmaci meno tossici del cisplatino, tradizionalmente utilizzato insieme alla radioterapia ma associato a potenziali effetti collaterali importanti”.
Un aspetto fondamentale è che i tumori HPV-correlati, se diagnosticati precocemente, hanno in generale una prognosi migliore rispetto a quelli legati a fumo e alcol. Inoltre, la ricerca sta dimostrando che in alcuni casi è possibile adottare terapie meno aggressive ma ugualmente efficaci, consentendo una migliore qualità di vita dopo le cure .
Un modello di cura integrata: team multidisciplinare al servizio dei pazienti
All’interno dell’ASST Bergamo Ovest, gli oncologi diretti da Fausto Petrelli guidano un team multidisciplinare formato da otorinolaringoiatri, radioterapisti, nutrizionisti, logopedisti e radiologi, che lavorano insieme per offrire percorsi di cura personalizzati, dalla diagnosi alla terapia, fino al recupero funzionale, anche per quei pazienti eleggibili a chirurgia o radioterapia.
II team multidisciplinare dell’ASST Bergamo Ovest si è distinto per la pubblicazione di diversi articoli a carattere internazionale sull’argomento, come di seguito riportato (vedi pubblicazioni più sotto), frutto dell’esperienza e della conoscenza nel trattamento di questa tipologia di tumori testa-collo
Perché è importante parlarne
Accanto all’attività clinica e di ricerca, l’ASST Bergamo Ovest promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, con un messaggio chiaro: la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico multidisciplinare sono le armi più forti contro i tumori della testa e del collo.
Contatti utili
Per informazioni o visite di approfondimento è possibile rivolgersi (previo appuntamento al CUP) all’ambulatorio multidisciplinare ORL (Lunedi dalle ore 14.30 ambulatorio 2).
Foto titolo pubblicazioni
* Pubblicazioni
* Comparison of different treatments for HPV+ oropharyngeal carcinoma: a network meta‑analysis- European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2022)
* Treatment of primary tumor in metastatic head and neck Carcinoma: A systematic review and Meta-Analysis – Oral Oncology (2025)
* Human papillomavirus infection and non‑oropharyngeal head and neck cancers: an umbrella review of meta‑analysis – European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2023)
* Non-cisplatin concurrent agents plus definitive radiotherapy for locally advanced head and neck cancer: A network meta-analysis of randomized studies – Radiotherapy and Oncology (2025)
Rossella Prandina
Referente amm.va Comunicazione
Asst Bergamo Ovest
