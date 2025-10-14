(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Comunicato stampa
Martedì 14 ottobre 2025
Alba: interruzione energia elettrica in Località Serre lunedì 20 ottobre
E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, lunedì 20 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 14:30 in:
§ Località Serre da 9a a 9e, 9h, 9m, da 9/o a 9q, 31, 14, 14/4, senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
