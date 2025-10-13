INVITO SOPRALLUOGO AL PIANO oggi — COMUNE DI ANCONA — UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 Ancona, 13 ottobre 2025
Nella mattinata di oggi il sindaco Daniele Silvetti farà un sopralluogo al Piano
per illustrare una serie di interventi in programma e già realizzati
e per inaugurare il nuovo presidio della Polizia locale in piazza Ugo Bassi.
L’appuntamento per iniziare il sopralluogo è
OGGI 13 OTTOBRE
alle ore 12
in corso Carlo Alberto all’altezza dell’ex cinema Coppi
Interverranno
il sindaco Daniele Silvetti
gli assessori competenti e i tecnici comunali
