[Comune Palermo] Mobilità. Limitazione circolazione area corso dei Mille per lavori scavo

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO
ORDINANZA N.1481 del 10/10/2025
E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Funzionario Tecnico – Esperto Geometra Giuseppe Terzo
OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Luigi
e-distribuzione.
Il Responsabile E.Q.
Mercati e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff
Capo Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo
Pubblico;
– Vista l’istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;
– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria
pratica + spese di sopralluogo;
– Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo
– Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del
Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura
Urbana e Rapporti con Reset;
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme
del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con
modificazioni;
modificazioni;
approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo;
– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto
Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;
della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;
– Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la
salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla
regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai
lavori;
– Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa edistribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica
stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;
PROPONE
Per gli scavi di cui all’oggetto, cosi come richiesto dall’e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione
viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:
Via Monsignore Filippo Meli
per metri lineari 35,00 su sede stradale (da civ. 7
a civ. 10);
Via Monsignore Filippo Meli
per metri lineari 25,00 su sede stradale (da civ.
10 a civ. 8);
Via Monsignore Filippo Meli
per metri lineari 25,00 su sede stradale (da civ. 7
ad angolo Corso Dei Milli – civico 741);
Corso dei Mille
per metri lineari 140,00 su sede stradale (da civ.
741 – di fronte incrocio con Via Monsignore
Filippo Meli a civ. 848);
Via Luigi Galvani
per metri lineari 45,00 su sede stradale (da civ.
35 a civ. 53);
Via Luigi Galvani
per metri lineari 30,00 su sede stradale (da civ.
53 a civ. 53 a punto di derivazione);
Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:
• chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata
dai lavori;
• istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 –
24,00;
• divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;
• contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale
protetto;
Il Responsabile E.Q.
Firmato
(Arch.
Palazzo)
Francesco Palazzo
Data: 10/10/2025
14:50:52 CEST
IL DIRIGENTE
vista e condivisa la superiore proposta
vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.
ORDINA
Per gli scavi di cui all’oggetto, cosi come richiesto dall’e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione
viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:
L’e-distribuzione S.p.A. dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata
per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione
stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto,
l’e-distribuzione S.p.A. dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura
della semicarreggiata stradale mediante l’ausilio di elementi carrabili che permettano, in
sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.
I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e
prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e
comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune
segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli
al libero transito.
PRESCRIZIONI GENERALI
L’e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:
Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la
necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con
l’indicazione, su strada, del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante
i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non
interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e
deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n.
