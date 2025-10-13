(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 6°puntata Smart Salute: rubrica di approfondimento a cura di ASST Sette Laghi
Violenza Filio-Parentale
Protagonista della nuova puntata è la Dott.ssa Emanuela Coerezza, Dirigente Psicologo della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di ASST Sette Laghi.
La puntata è disponibile al seguente link: https://www.asst-settelaghi.it/en/episodio-06-violenza-filio-parentale-ruolo-dei-servizi-e-delle-istituzioni?fbclid=IwY2xjawNZxrlleHRuA2FlbQIxMAABHi3adTHsCPObAiem99gEF2GSaeBM6hw4t-uRHYwUaASyZWJxfXykeAFsL4O-_aem_wKF6u4rQ9QKLNUbKypBhUA
Eleonora Rizzardini
URP e Comunicazione
ASST Sette Laghi – Varese
