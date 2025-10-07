“La mia solidarietà a Bruno Vespa per la scritta ingiuriosa comparsa oggi nella sede Rai di via Teulada. Un gesto vile, espressione di un clima intollerante che non può trovare giustificazioni. Offendere e minacciare un giornalista significa colpire la libertà di informazione e, con essa, il diritto di ciascuno ad avere un’opinione”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.
Carfagna (Nm), solidarietà a Vespa, nessuna giustificazione per scritta ingiuriosa
