Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Mercoledì 8 ottobre la presentazione del festival “Saor 2025 – Sapori e saperi veneziani in festa”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
——– *MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL “SAOR 2025 –
SAPORI E SAPERI VENEZIANI IN FESTA”* ——————————–
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11 nella Sala del Consiglio a Ca’ Loredan,
è convocata una conferenza stampa per la presentazione del festival “Saor
2025 – Sapori e saperi veneziani in festa” in programma sul territorio
comunale da venerdì 10 a domenica 12 ottobre.
L’iniziativa nasce all’interno del progetto europeo Testeat, finanziato
dal programma Interreg Italia-Croazia, che sostiene azioni mirate a
valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico dell’area
transfrontaliera, promuovendo un turismo più sostenibile e diversificato.
I dettagli della manifestazione, promossa in collaborazione con Vela Spa,
saranno illustrati dal vicesindaco Andrea Tomaello e dagli assessori al
Turismo Simone Venturini, alla Promozione del territorio Paola Mar e al
Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga.
All’incontro con la stampa parteciperanno i rappresentanti delle circa 60
realtà che contribuiranno, con i loro eventi, ad animare il ricco programma
del festival, insieme alle associazioni di categoria coinvolte.
Venezia, 6 ottobre 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl