——– *MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL “SAOR 2025 –
SAPORI E SAPERI VENEZIANI IN FESTA”* ——————————–
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11 nella Sala del Consiglio a Ca’ Loredan,
è convocata una conferenza stampa per la presentazione del festival “Saor
2025 – Sapori e saperi veneziani in festa” in programma sul territorio
comunale da venerdì 10 a domenica 12 ottobre.
L’iniziativa nasce all’interno del progetto europeo Testeat, finanziato
dal programma Interreg Italia-Croazia, che sostiene azioni mirate a
valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico dell’area
transfrontaliera, promuovendo un turismo più sostenibile e diversificato.
I dettagli della manifestazione, promossa in collaborazione con Vela Spa,
saranno illustrati dal vicesindaco Andrea Tomaello e dagli assessori al
Turismo Simone Venturini, alla Promozione del territorio Paola Mar e al
Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga.
All’incontro con la stampa parteciperanno i rappresentanti delle circa 60
realtà che contribuiranno, con i loro eventi, ad animare il ricco programma
del festival, insieme alle associazioni di categoria coinvolte.
Venezia, 6 ottobre 2025
