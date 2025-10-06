Copertina, messaggio e programma settimanale del FMI – 6-12 ottobre 2025

Close Menu
lunedì 6 Ottobre 2025
Roma, 6 Ottobre 2025

Programma settimanale — 6 ottobre – 12 ottobre:  

Di seguito troverete il programma degli eventi per la prossima settimana. Questo documento è puramente a scopo di pianificazione e non deve essere pubblicato sui giornali o altrimenti diffuso al pubblico. Per i giornali e l’uso pubblico, vi preghiamo di continuare a consultare i vari calendari sul sito web pubblico del FMI. Tutti gli elementi presenti in questo calendario sono provvisori. Per quanto riguarda eventi o comunicati stampa dell’ultimo minuto, continueremo a tenervi aggiornati il ​​più possibile.  

Calendario ottobre 2025 

Data e oraEventoAddetto stampa
10/06/20259 del mattinoLancio congiunto di WEO + GFSR al Nasdaq MarketSite, New YorkGFSR Capitolo 3: Shock globali, mercati locali: il panorama mutevole del debito sovrano dei mercati emergenti WEO Capitolo 2: Resilienza dei mercati emergenti: buona fortuna o buone politiche? Meera Louis (GFSR),Angham Al Shami, Jose de Haro (WEO)
10/07/20259 del mattinoGFSR Capitolo 2: Rischio e resilienza nel mercato globale dei cambi Pemba Sherpa, Meera Louis
10/07/202513:00Lancio del Fiscal Monitor  al Centro perglistudi strategici e internazionali , Washington DC Spendere in modo più intelligente: come una spesa pubblica efficiente e ben allocata può stimolare la crescita economicaTatiana Mossot, Eva Graf
10/08/202510:00Discorso di apertura del direttore generale per le riunioni annuali del 2025 al Milken Institute, Washington, DCMayada Ghazala

