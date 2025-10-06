Copertina, messaggio e programma settimanale del FMI – 6-12 ottobre 2025

Programma settimanale — 6 ottobre – 12 ottobre:
Di seguito troverete il programma degli eventi per la prossima settimana. Questo documento è puramente a scopo di pianificazione e non deve essere pubblicato sui giornali o altrimenti diffuso al pubblico. Per i giornali e l’uso pubblico, vi preghiamo di continuare a consultare i vari calendari sul sito web pubblico del FMI. Tutti gli elementi presenti in questo calendario sono provvisori. Per quanto riguarda eventi o comunicati stampa dell’ultimo minuto, continueremo a tenervi aggiornati il più possibile.
Calendario ottobre 2025
|Data e ora
|Evento
|Addetto stampa
|10/06/20259 del mattino
|Lancio congiunto di WEO + GFSR al Nasdaq MarketSite, New YorkGFSR Capitolo 3: Shock globali, mercati locali: il panorama mutevole del debito sovrano dei mercati emergenti WEO Capitolo 2: Resilienza dei mercati emergenti: buona fortuna o buone politiche?
|Meera Louis (GFSR),Angham Al Shami, Jose de Haro (WEO)
|10/07/20259 del mattino
|GFSR Capitolo 2: Rischio e resilienza nel mercato globale dei cambi
|Pemba Sherpa, Meera Louis
|10/07/202513:00
|Lancio del Fiscal Monitor al Centro perglistudi strategici e internazionali , Washington DC Spendere in modo più intelligente: come una spesa pubblica efficiente e ben allocata può stimolare la crescita economica
|Tatiana Mossot, Eva Graf
|10/08/202510:00
|Discorso di apertura del direttore generale per le riunioni annuali del 2025 al Milken Institute, Washington, DC
|Mayada Ghazala