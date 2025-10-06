Close Menu
Comunicato stampa IVASS del 6 ottobre 2025 – L’IVASS ordina l’oscuramento di 4 siti internet abusivi

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 6 OTTOBRE 2025
L’IVASS ORDINA L’OSCURAMENTO DI 4 SITI INTERNET ABUSIVI
IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:
HYPERLINK “http://www.rca.assicurazioninostress.it&#8221; o “www.rca.assicurazioninostress.it “www.rca.assicurazioninostress.it e rca.assicurazioninostress.itHYPERLINK “http://www.assicurazionitacchi.it&#8221; o “www.assicurazionitacchi.it “www.assicurazionitacchi.it e assicurazionitacchi.itHYPERLINK “http://www.rc.euroassionline.eu&#8221; o “www.rc.euroassionline.eu”www.rc.euroassionline.eu e rc.euroassionline.euLe attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 4 siti sono pubblicati nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’IVASS.
Sale a 288 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.
L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.
In particolare, l’IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito IVASS le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall’IVASS.
A beneficio dei consumatori, di seguito si riportano inoltre:
gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti)
il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

