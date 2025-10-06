(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria, Minasi (Lega): congratulazioni a Occhiuto, boom Lega a Reggio
Roma, 6 ott. – “La Calabria conferma il buon lavoro del centrodestra e della Lega. Congratulazioni a Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della nostra Regione, dove i cittadini dimostrano ancora una volta fiducia nella Lega, con un risultato oltre le due cifre nella nostra Reggio Calabria. Avanti così, i calabresi preferiscono la concretezza agli slogan di un centrosinistra in crisi, che si appella all’assistenzialismo e al finto pacifismo”.Così la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi.