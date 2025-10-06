(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria, Durigon ”Lega oltre il 10%, boom a Lamezia e Reggio”
Roma, 6 ottobre 2025 – ”Il buongoverno della Lega si afferma anche in Calabria, dove il partito supera il 10% e cresce soprattutto in confronto alle precedenti elezioni regionali. Sin qui emergono dati significativi: il 25% a Lamezia Terme e il 15% a Reggio Calabria, la città del ponte. Gli investimenti messi in campo dal ministro Matteo Salvini vengono premiati dai calabresi. Dalla Lega e dal centrodestra passa la rinascita del Sud Italia. Buon lavoro al presidente Roberto Occhiuto e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Lega”. Lo afferma Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali. Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier