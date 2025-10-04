(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 MO, M5S: QUIS CUSTODIET IPSUM GASPARRI?
Roma, 4 ott. – “Il pover’uomo (tutta la nostra solidarietà) che scrive i comunicati stampa di Gasparri, cita Giovenale ma poi si ricorda che sta scrivendo per Gasparri e sbaglia a scrivere Jovanotti. Maurizio fa finta di conoscere il latino, ma inciampa sull’alfabeto moderno. L’uomo che su Twitter minacciava querele a chiunque ora si atteggia a professore di retorica, tra un errore di ortografia e un insulto. Parla di bugie, ma dimentica di non aver detto al Senato il suo ruolo in una società di cybersicurezza israeliana. Quis custodiet ipsum Gasparri?”.
Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.
