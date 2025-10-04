(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 MO, CAROTENUTO (M5S): PIAZZA TRACIMA DI UMANITÀ CHE MANCA A GOVERNO MELONI
Roma, 4 ott. – “Quello che sta accadendo in queste ore è davvero surreale. Il ministro israeliano Ben Gvir schiera davanti a sé e accusa gli attivisti della Flottilla di essere dei terroristi. È gravissimo. L’Italia dovrebbe intervenire con forza, invece Meloni attacca chi oggi è in piazza a manifestare, Crosetto ringrazia Israele per non aver toccato – e ci mancherebbe pure! – gli attivisti, che erano armati solo del loro coraggio e dell’umanità. Una umanità che sta mancando a tutto il governo italiano, ma che per fortuna tracima dalle piazze come quella di oggi e che non si arrende e non si arrenderà mai”.
Così Il deputato M5S Dario Carotenuto.
