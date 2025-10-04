(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *AVVISO METEO: ALLERTA PER VENTO FORTE DA SABATO 4 A DOMENICA 5
OTTOBRE* ————————————————————
La Protezione civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale
Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di “allerta”
per vento forte, previsto su zona costiera e pianura limitrofa, dalla
mezzanotte di oggi, sabato 4, fino alle ore 12 di domani 5 ottobre.
Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, visibili cliccando sul link
sottostante.
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate
Venezia, 4 ottobre 2025
