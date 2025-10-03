ISTAT, TORTO (M5S): PIOVONO PIÙ TASSE SU ITALIANI, MENTRE SI SPENDONO IN ARMI 20 MLD IN PIÙ*

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

NOTA STAMPA
Roma, 3 ottobre. “L’Istat informa che anche nel secondo trimestre del 2025 la pressione fiscale aumenta rispetto a un anno fa, mettendo a segno un +1,2%. Anche nel primo trimestre si era registrato un aumento (+0,5%) così come nell’interno 2024, con un +1,3% rispetto al 2023. Aumentano le tasse sugli italiani, e non per il presunto boom occupazionale sbandierato dalla Meloni, ma anche per il fiscal drag, che ha sottratto ai lavoratori più di 20 miliardi di euro in tre anni in termini di maggiori tasse. Il tutto mentre nel Dpfp, Documento programmatico di finanza pubblica, Giorgetti ci spiega che nei prossimi anni si spenderà più o meno la stessa cifra, ovvero più di 20 miliardi di euro aggiuntivi, in difesa. E ammette che nel 2026, in termini di effetto sulla crescita, la prossima Manovra avrà un impatto nullo. Alla faccia delle tanto sbandierate promesse di taglio dell’Irpef e di sostegno alle imprese. Senza Pnrr l’Italia di Meloni e Giorgetti colerebbe a picco”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

