(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 APPENDINO (M5S): DETASSARE AUMENTI CONTRATTI PER RESTITUIRE DIGNITÀ A LAVORO
ROMA, 3 OTTOBRE 2025 – “Sul lavoro abbiamo presentato in Parlamento – e la ripresenteremo – una proposta chiara: detassare gli aumenti dai rinnovi contrattuali. Perché oggi ogni euro in più conquistato dai lavoratori deve finire interamente nelle loro buste paga e non essere eroso dalle tasse. È una misura semplice, di giustizia sociale, che aiuterebbe a ridare dignità al lavoro in un Paese dove da vent’anni gli stipendi sono fermi mentre il costo della vita continua a crescere. Su questo il Movimento 5 Stelle continuerà la sua battaglia”. Lo ha dichiarato la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino intervenendo alla Festa Regionale degli edili della CGIL a Volpedo.
