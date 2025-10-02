(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Torino. Montaruli (FdI): davanti devastazioni Ogr non cediamo. Ennesimo schiaffo a italiani
“Alle violenze che abbiamo visto ancora in queste ore, noi non cediamo. Le devastazioni alle Ogr di Torino, che fanno seguito ad altri atti ostili contro lo Stato, sono l’ennesimo schiaffo agli italiani, una violenza priva di senso se non quello criminale. Non siamo di fronte a manifestazioni ma ad atti volti a destabilizzare con la minaccia e la forza che non trovano alcuna giustificazione. Difendiamo gli italiani da questi inetti e la città di Torino da una sinistra che li sta tollerando. Tutti sappiamo infatti che la matrice viene da un certo centro sociale che proprio in questi mesi il Comune a traino Pd sta sanando. Ci sono dei responsabili sul piano penale ma anche sul piano politico a cui la maggioranza silenziosa volterà le spalle”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
