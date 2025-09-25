Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

ASVIS, Rusconi (AICS): “Agenda 2030, serve cooperazione e impegno multilaterale”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

Nella settimana dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Marco Riccardo Rusconi, è intervenuto da New York all’evento ASVIS “Dieci anni dell’Agenda 2030: progressi, ostacoli e prospettive future”, ricordando che “le sfide globali richiedono cooperazione, responsabilità condivisa e impegno multilaterale”.
“Oggi, a soli cinque anni dal 2030, dobbiamo intensificare la nostra azione, rafforzando i partenariati ad ogni livello, con tutti gli attori in campo, dalle OSC, agli enti territoriali, alle Università, al settore privato”, ha segnalato Rusconi. “Il nostro Paese, con la Cooperazione italiana e l’impegno sul campo dell’Agenzia, sta facendo la sua parte accompagnando i Paesi partner nei loro percorsi di sviluppo sostenibile, investendo nei giovani, nelle donne, nelle comunità, nei territori, con progetti più integrati e misurabili, più efficaci e di maggiore impatto. Gli obiettivi dell”Agenda 2030 si conseguono insieme, con una narrativa positiva che spieghi ai cittadini come le sfide e le crisi che compromettono la sicurezza, il benessere e la crescita di tutti, si possono affrontare solo con azioni comuni e coordinate e con un approccio a 360 gradi”, ha detto.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl