ASVIS, Rusconi (AICS): “Agenda 2030, serve cooperazione e impegno multilaterale”

Nella settimana dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Marco Riccardo Rusconi, è intervenuto da New York all’evento ASVIS “Dieci anni dell’Agenda 2030: progressi, ostacoli e prospettive future”, ricordando che “le sfide globali richiedono cooperazione, responsabilità condivisa e impegno multilaterale”.
“Oggi, a soli cinque anni dal 2030, dobbiamo intensificare la nostra azione, rafforzando i partenariati ad ogni livello, con tutti gli attori in campo, dalle OSC, agli enti territoriali, alle Università, al settore privato”, ha segnalato Rusconi. “Il nostro Paese, con la Cooperazione italiana e l’impegno sul campo dell’Agenzia, sta facendo la sua parte accompagnando i Paesi partner nei loro percorsi di sviluppo sostenibile, investendo nei giovani, nelle donne, nelle comunità, nei territori, con progetti più integrati e misurabili, più efficaci e di maggiore impatto. Gli obiettivi dell”Agenda 2030 si conseguono insieme, con una narrativa positiva che spieghi ai cittadini come le sfide e le crisi che compromettono la sicurezza, il benessere e la crescita di tutti, si possono affrontare solo con azioni comuni e coordinate e con un approccio a 360 gradi”, ha detto.
