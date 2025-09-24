ZANGRILLO: “DIFENDERE CHI CI DIFENDE. SOLIDARIETÀ ALLA VIGILESSA AGGREDITA A PALERMO”

«Difendere chi ci difende significa tutelare la legalità. Ed è una nostra priorità. A Palermo un gesto vile e ingiustificabile ha colpito una servitrice dello Stato, impegnata nel suo lavoro a tutela della collettività. Alla vigilessa aggredita va tutta la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione. La sicurezza di chi ogni giorno indossa la divisa non è negoziabile: nessuna violenza contro chi serve le istituzioni e protegge le nostre comunità può essere tollerata» dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
