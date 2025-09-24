Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

Martedì 30 settembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comunicato
stampa n. 9.017
Martedì 30 settembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale
Benevento,
24 settembre 2025 – Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta
del Consiglio comunale in modalità mista per martedì 30 settembre con inizio
alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
·       
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 con
contestuale variazione di PEG.
·       
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
·       
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
·       
Approvazione Bilancio
Consolidato esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011 .
·       
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza tribunale di Benevento n. 2355/2023.
·       
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4830/2024 e successivi.
·       
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza Giudice di Pace Benevento n. omissis.
·       
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
scheda di rilevazione della partita debitoria n. 18/2025 sentenza n.
omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di Benevento – atto di opposizione a
sanzione amministrativa n. R.G. omissis/2024.
Riconoscimento debito fuori
bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, scheda
di rilevazione della partita debitoria n. 14/2025 sentenza n. omissis/2025
emessa dal Giudice di Pace di Benevento – ricorso n. R.G. omissis/2019.
Riconoscimento
debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000,
n. 267, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 16/2025 sentenza
n. omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara –
ricorso n. R.G. omissis/2024.
Approvazione Regolamento per
l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte della Polizia Municipale.
Documento di Orientamento
Strategico (DOS) della Città di Benevento, ciclo di programmazione risorse
comunitarie 2021/2027. Approvazione.
——————————- 
Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento
Via Annunziata (Palazzo Mosti) – 82100 Benevento
http://www.instagram.com/comunedibenevento

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl