(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comunicato
stampa n. 9.017
Martedì 30 settembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale
Benevento,
24 settembre 2025 – Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta
del Consiglio comunale in modalità mista per martedì 30 settembre con inizio
alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
·
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 con
contestuale variazione di PEG.
·
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
·
Ratifica delibera di
bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
·
Approvazione Bilancio
Consolidato esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011 .
·
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza tribunale di Benevento n. 2355/2023.
·
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4830/2024 e successivi.
·
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
sentenza Giudice di Pace Benevento n. omissis.
·
Riconoscimento debito
fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
scheda di rilevazione della partita debitoria n. 18/2025 sentenza n.
omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di Benevento – atto di opposizione a
sanzione amministrativa n. R.G. omissis/2024.
Riconoscimento debito fuori
bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, scheda
di rilevazione della partita debitoria n. 14/2025 sentenza n. omissis/2025
emessa dal Giudice di Pace di Benevento – ricorso n. R.G. omissis/2019.
Riconoscimento
debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000,
n. 267, scheda di rilevazione della partita debitoria n. 16/2025 sentenza
n. omissis/2025 emessa dal Giudice di Pace di San Giorgio La Molara –
ricorso n. R.G. omissis/2024.
Approvazione Regolamento per
l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte della Polizia Municipale.
Documento di Orientamento
Strategico (DOS) della Città di Benevento, ciclo di programmazione risorse
comunitarie 2021/2027. Approvazione.
——————————-
Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento
Via Annunziata (Palazzo Mosti) – 82100 Benevento
http://www.instagram.com/comunedibenevento
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comunicato