Giorgianni (FdI): “Assestamento e rendiconto confermano conti solidi e credibilità internazionale dell’Italia”

Roma, 24 settembre 2025 – “L’approvazione del documento di assestamento e rendiconto ha confermato la solidità della gestione dei conti pubblici e la credibilità internazionale del nostro Paese. Non parliamo di numeri astratti, ma della fotografia di un’Italia che cresce, che tiene i conti in ordine e che finalmente convince mercati e agenzie internazionali” – ha dichiarato l’On. Letizia Giorgianni, membro della Commissione Bilancio.
“Il saldo netto da finanziare e l’indebitamento netto hanno registrato miglioramenti significativi, mentre le entrate finali sono cresciute di oltre 15 miliardi di euro. Risultati che non derivano da ‘spese a pioggia’, ma da scelte responsabili, da investimenti mirati e da un aumento della capacità impositiva dello Stato. Tutti i dati si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni iniziali, a dimostrazione di una gestione oculata e prudente, pienamente coerente con gli impegni europei” – ha aggiunto.
“La Corte dei Conti ha dichiarato regolare il Rendiconto generale, mentre il Fondo Monetario Internazionale e l’agenzia Fitch hanno certificato la serietà del percorso intrapreso dal Governo Meloni. Fitch ha innalzato il rating dell’Italia da BBB a BBB+, riconoscendo la stabilità politica, le riforme avviate e la riduzione degli squilibri esterni. Non servono prestigiatori dei numeri: serve serietà politica, e i mercati lo stanno riconoscendo.”
“Questi risultati – ha concluso Giorgianni – confermano che la strada imboccata è quella giusta: una politica economica basata su realismo, responsabilità e sostegno all’economia reale, che restituisce credibilità internazionale all’Italia e rafforza la fiducia di famiglie, imprese e investitori.”
Camera dei deputati

