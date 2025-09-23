Close Menu
Trasporto aereo, Fiorini (Enac): “Oggi giornata storica, cani a bordo svolta culturale”

2025-09-23
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Trasporto aereo, Fiorini (Enac): “Oggi giornata storica, cani a bordo
svolta culturale”*
“*Oggi è una giornata storica per gli amici a quattro zampe di taglia
grande che finalmente possono viaggiare in cabina al fianco dei proprietari
senza l’obbligo del trasportino. Si tratta di un cambio di passo
importante, una svolta culturale, un nuovo modo di intendere e organizzare
la mobilità che tiene in grande considerazione il ruolo degli animali,
riconosciuti come parte integrante della famiglia*”.
Lo ha detto *Benedetta Fiorini*, componente Cda di Enac, che questa mattina
ha accolto all’aeroporto di Fiumicino il Ministro dei Trasporti, *Matteo
Salvini*, in volo da Linate a Roma, che ha inaugurato l’iniziativa firmata
ITA Airways nell’ambito del progetto “PET on Board”.
“*Questo progetto, sviluppato dalla direttiva di ENAC e delle principali
associazioni per la tutela degli animali, punta a stabilire un nuovo
standard del volo, in cui sicurezza e benessere sono al centro. È una
rivoluzione che Ita Airways accoglie e che ci auguriamo che venga recepito
anche dalle altre compagnie e dagli altri paesi in modo da rendere il cielo
ancora più ‘pet friendly’*”, ha aggiunto Fiorini.










