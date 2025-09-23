(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Trasporti. FDI: Domani alla Camera convegno sul futuro della logistica e della mobilità
Si terrà domani 24 settembre, alle ore 9:30, nella sala del refettorio della Camera dei deputati – via del Seminario, 76 – il convegno dal titolo ‘Nodi intermodali, logistica e mobilità. Innovazione e sostenibilità per la competitività del Sistema Italia’, promosso dal deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti e organizzato dall’associazione I Sud del Mondo. L’evento sarà articolato in 3 sessioni dedicate ai seguenti temi: ‘Nodi intermodali e nuove infrastrutture per un’Italia Connessa’, ‘Innovazione tecnologica nella logistica’, ‘Mobilità sostenibile e resiliente per merci e persone’.
In allegato il programma dell’evento.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Trasporti. FDI: Domani alla Camera convegno sul futuro della logistica e della mobilità