M.O. Caiata (FdI): sì a una mozione di maggioranza del centrodestra

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 M.O. Caiata (FdI): sì a mozione di maggioranza
“La posizione del Governo Meloni è chiara: sì a una mozione di maggioranza del centrodestra per il riconoscimento della Palestina ma a condizione che siano liberati tutti gli ostaggi e alla totale esclusione di Hamas nel suo Governo” – così dichiara in una nota il presidente dell’InCE, Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia.
“Le dichiarazioni del presidente Meloni sono chiare e incontrovertibili, richiamo alla responsabilità e alla collaborazione di tutte le forze politiche. Riconoscere lo stato di Palestina con una mozione di maggioranza condizionata pone fine allo sciacallaggio fino ad ora promosso come arma di distrazione di massa dalle opposizioni. Il presidente Meloni come sempre si rivela attenta e prudente, conscia dell’estrema delicatezza di una situazione alla quale non avrebbe mai fatto mancare il suo sostegno. Ma per chi sciacalla narrare il contrario è sempre più facile che riconoscerne la verità dei fatti”- conclude il rappresentante di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 M.O. Caiata (FdI): sì a mozione di maggioranza