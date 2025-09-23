Agenzia regionale 1178.25 Emiliano Mennea_Protocollo d’intesa per esecuzione penale e reinserimento sociale

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Regione Puglia, Ministero della Giustizia e Terzo Settore insieme per il

reinserimento sociale: siglato il nuovo Protocollo per l’esecuzione penale

esterna*

Ricostruire il senso di comunità, ripensare la giustizia come percorso

educativo, creare reali occasioni di reinserimento sociale per chi ha

commesso reati. Con questi obiettivi il Dipartimento Welfare della Regione

Puglia ha siglato il nuovo Protocollo d’Intesa, in collaborazione con il

Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia di Comunità e

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – e con il mondo del

volontariato organizzato e del Terzo Settore pugliese.

Si tratta di un accordo che rafforza la giustizia di comunità, attraverso

percorsi di esecuzione penale esterna basati su attività di volontariato e

lavori di pubblica utilità non retribuiti, rivolti a persone condannate o

imputate. Un’iniziativa fondata sul principio che la pena, per essere

davvero utile alla società, debba tendere non solo alla punizione, ma

soprattutto alla rieducazione e alla reintegrazione della persona.

“La giustizia, per essere giusta, deve essere anche capace di

riconciliazione. In un tempo in cui il carcere rischia di essere solo un

luogo di esclusione e ripetizione del reato, noi scegliamo di investire sul

cambiamento, sulla responsabilità, sulla relazione con la comunità. Questo

protocollo è un atto di civiltà e di speranza, perché restituisce alla pena

il suo significato costituzionale: educare, non spezzare. Offrire nuove

possibilità, non chiudere porte.” – dichiara *Michele Emiliano*, presidente

della Regione Puglia.

Il Protocollo è il risultato di un’alleanza istituzionale e sociale che

coinvolge il Dipartimento Welfare della Regione Puglia e i principali

attori della giustizia di comunità e del volontariato: l’Ufficio

Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), il Provveditorato

dell’Amministrazione Penitenziaria, CSVnet Puglia, la Conferenza Regionale

Volontariato Giustizia e il Forum del Terzo Settore Puglia.

L’accordo punta a costruire percorsi personalizzati di reinserimento,

promuovendo la partecipazione della collettività e rafforzando i legami tra

istituzioni e territorio. Al centro vi è una visione di giustizia

trasformativa, che riconosce nel volontariato e nel coinvolgimento civico

strumenti efficaci per restituire fiducia, dignità e appartenenza a chi ha

sbagliato.

Il Protocollo risponde anche alle più recenti novità legislative: grazie al

Decreto Legge 92/2024 è oggi possibile accedere all’affidamento in prova al

servizio sociale anche in assenza di un lavoro, a patto che la persona sia

inserita in un’attività di volontariato o pubblica utilità idonea. Un

cambio di paradigma che apre la strada a nuovi strumenti di reinserimento.

Il cuore dell’accordo è l’idea che la comunità debba e possa avere un ruolo

attivo nel processo di riparazione e reintegrazione. Non si tratta solo di

misure alternative alla detenzione, ma di un modello culturale che

restituisce significato alla pena come occasione di crescita,

responsabilizzazione e riconciliazione.

In questo contesto, verranno realizzati percorsi di reinserimento sociale

che siano su misura per le esigenze di ciascuno, mettendo al centro la

finalità rieducativa ma anche l’opportunità concreta di inclusione nella

vita della comunità. Parallelamente, saranno promosse campagne di

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, al fine di diffondere una

cultura della giustizia di comunità e valorizzare il ruolo fondamentale che

il volontariato svolge nel processo di recupero.

Inoltre, le istituzioni e i partner coinvolti lavoreranno attivamente per

creare e rafforzare una rete stabile sul territorio, in cui enti del Terzo

Settore e amministrazioni locali collaborino per offrire accoglienza,

sostegno e accompagnamento a chi è coinvolto in questi percorsi. Questo

sistema di relazioni è pensato per favorire la crescita personale di chi ha

commesso reati, aiutandolo a sviluppare senso di responsabilità, competenze

relazionali e un forte senso di appartenenza alla comunità.

Infine, un’attenzione particolare sarà dedicata a consolidare e rendere

strutturali le esperienze e le buone pratiche già sperimentate in Puglia

negli anni precedenti, per garantire che queste metodologie possano essere

mantenute e ampliate nel tempo, costruendo così un modello di reinserimento

sociale sostenibile e replicabile.

“Una società che non reintegra è una società che rinuncia alla sicurezza

vera. La recidiva si combatte restituendo dignità, non cancellando le

persone. Questo protocollo non è solo un documento, ma un segnale politico

e culturale: crediamo che anche chi ha sbagliato possa trovare una strada

diversa, se accompagnato con serietà. E crediamo che la comunità possa e

debba avere un ruolo attivo nel processo di cambiamento.” – afferma *Ruggiero

Mennea*, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia.

L’accordo sarà attuato attraverso la costituzione di un Comitato

tecnico-operativo, con il compito di monitorare, valutare e indirizzare le

azioni previste, garantendo continuità e coerenza tra gli interventi.

“Con questo protocollo ribadiamo un principio fondamentale: la pena non

deve assumere un carattere meramente afflittivo, ma deve tendere alla

rieducazione del condannato, favorendo il reinserimento sociale attraverso

percorsi personalizzati di responsabilizzazione e crescita. Il

coinvolgimento del volontariato e del Terzo Settore permette di costruire

progetti di partecipazione alla vita di comunità e di riparazione.L’accordo

si pone peraltro in linea con gli altri interventi del dipartimento volti a

recuperare la finalità rieducativa della pena ; il riferimento è, tra gli

altri, ai percorsi di giustizia riparativa ed al patto di inclusione per i

minori in carico al Centro di Giustizia Minorile” ” – spiega *Valentina

Romano*, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia.

La firma di questo Protocollo rappresenta un passo avanti concreto verso

una giustizia più umana, partecipata e orientata alla riparazione. È un

atto che unisce istituzioni, operatori, volontari e comunità locali nella

consapevolezza che il cambiamento non può avvenire solo nei tribunali o

nelle carceri, ma deve nascere e crescere nella società.

In un tempo in cui le tensioni sociali rischiano di alimentare esclusione e

sfiducia, il Dipartimento Welfare regionale continua a scegliere di

investire sulla ricostruzione dei legami, sulla centralità della persona e

sul potere trasformativo delle relazioni.