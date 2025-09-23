agenzia regionale 1176.25 amati portale bollo auto

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Amati, bollo auto: on line il portale prenotazione appuntamenti*
“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati –
continua il percorso di innovazione digitale nei servizi ai cittadini.
Dopo il successo del chatbot IA dedicato al bollo auto, da ieri (22
settembre) è online il nuovo “Portale Prenotazioni Appuntamenti”,
realizzato dalla Sezione Finanze in collaborazione con IFM/ENG.
Un passo in avanti importante: il contribuente potrà prenotare online un
appuntamento scegliendo giorno e orario e decidere come incontrare un
operatore (allo sportello, al telefono o in webcall) evitando file e attese.
Il portale arriva in un momento cruciale: nei prossimi mesi, infatti,
saranno 750.000 i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento e si
prevede un forte incremento di richieste di chiarimento e assistenza.
