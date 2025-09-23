(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *28 e 29 SETTEMBRE A FERRARA: *
*UNA DUE GIORNI DEDICATA **A **MICHELANGELO ANTONIONI *
*A 50 ANNI DALL’USCITA DEL FILM ‘PROFESSIONE:REPORTER’*
*Ingresso gratuito allo Spazio Antonioni, masterclass di Luciano Tovoli e
proiezione del film Professione: reporter*
Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con
una serie di iniziative in onore del grande regista: *domenica 28* e *lunedì
29 settembre* lo *Spazio Antonioni* sarà eccezionalmente aperto con *ingresso
gratuito*, invitando il pubblico a entrare nell’universo creativo del
cineasta.
Sarà questa l’occasione anche per ricordare i *50 anni* dall’uscita di
*Professione:
reporter*, il film con Jack Nicholson e Maria Schneider che ha consegnato
alla storia del cinema uno dei piani-sequenza più celebri al mondo.
Il *29 settembre* si terrà infatti presso la *Sala Estense* una masterclass
del noto direttore della fotografia *Luciano Tovoli*, collaboratore storico
di Antonioni. L’incontro, dal titolo *In viaggio con il maestro. Luciano
Tovoli racconta Michelangelo Antonioni*, ripercorrerà il lungo sodalizio
tra i due artisti, dal primo incontro in occasione del documentario *Chung-Kuo,
Cina*, alla fondamentale collaborazione in *Professione: reporter* fino
alle sperimentazioni elettroniche nel film *Il mistero di Oberwald*, unica
incursione televisiva del regista.
*Dalle 21*, sempre in Sala Estense, è in programma la *proiezione del
capolavoro del 1975 *(v.o. con sottotitoli in italiano), in collaborazione
con Arci Ferrara, dove l’esperienza straniante del deserto, già
sperimentata con *Zabriskie Point*, si ripresenta amplificata nel
continente africano, come preludio a una impossibile fuga da sé. Il
protagonista-reporter, interpretato da Jack Nicholson, vive il fallimento
di ogni tentativo di conoscere la realtà e s’illude di poter cambiare
identità assumendo quella di un uomo d’affari trovato morto. La dimensione
desertica, priva di punti di riferimento, diviene sublime metafora di un
mondo sempre più indecifrabile. Il film, elogiato da Roland Barthes e
Federico Fellini, è considerato una delle opere di Antonioni più attuali ed
ispiratrici.
La serata sarà introdotta dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e da
Enrica Fico Antonioni.
«Anche quest’anno siamo felici di celebrare l’anniversario della nascita di
Michelangelo Antonioni, alla presenza della moglie Enrica Antonioni, con
una serie di appuntamenti per riscoprire e apprezzare il suo straordinario
genio. Insieme al compleanno del regista ricordiamo uno dei suoi
capolavori, a 50 anni dalla sua uscita nelle sale: *Professione: reporter*.
La masterclass del famoso direttore della fotografia Luciano Tovoli e la
proiezione del film alla Sala Estense saranno l’occasione per immergerci
nell’universo estetico del cineasta, considerato “il maestro del cinema
moderno”».
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
SPAZIO ANTONIONI
*Ingresso gratuito domenica 28 e lunedì 29 settembre*
9.30 – 13.00 | 15.00 – 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00)
SALA ESTENSE
Proiezione di *Professione: reporter* (v.o. sott ita)
Inizio proiezione ore 21.00
*In allegato foto di Professione Reporter di Steiner e altre immagini
d’archivio dello Spazio Antonioni e di Michelangelo Antonioni*
*Ferrara Rinasce*
*Comune di Ferrara*
Per informazioni
Anja Rossi
N.B. – Le
informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e
destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’
vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi
uso-copia-diffusione
di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.
616 c.p. sia ai sensi
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *28 e 29 SETTEMBRE A FERRARA: *