Sondaggio Politbarometro: AfD e CDU in parità, entrambi al 26% dei consensi

Un nuovo sondaggio d’opinione del Politbarometro tedesco rivela che l’estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) e l’Unione Cristiano-Democratica (CDU) guidata dal cancelliere Friedrich Merz sono in una situazione di sostanziale parità. Entrambi i partiti godono del 26% dei consensi tra gli elettori.
Questo dato conferma il trend di crescita dell’AfD, che già l’anno scorso aveva registrato un’impennata di popolarità. Secondo Euraktiv, i risultati indicano un sostegno stabile per il partito, che rappresenta una potenziale minaccia politica per la coalizione di governo.
Tuttavia, il sondaggio evidenzia anche una forte sfiducia verso l’AfD. Solo il 21% degli intervistati ritiene che la situazione politica migliorerebbe con la partecipazione dell’AfD al governo federale. Al contrario, il 60% pensa che peggiorerebbe e il 16% non si aspetta grandi cambiamenti. La maggior parte dei sostenitori dell’AfD (60%) afferma di votare per il partito per motivi di protesta, mentre solo il 34% si identifica con le sue specifiche richieste politiche.
Al terzo posto, il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD) si attesta al 15% dei consensi.