Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Sondaggio Politbarometro: AfD e CDU in parità, entrambi al 26% dei consensi

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

Un nuovo sondaggio d’opinione del Politbarometro tedesco rivela che l’estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) e l’Unione Cristiano-Democratica (CDU) guidata dal cancelliere Friedrich Merz sono in una situazione di sostanziale parità. Entrambi i partiti godono del 26% dei consensi tra gli elettori.

Questo dato conferma il trend di crescita dell’AfD, che già l’anno scorso aveva registrato un’impennata di popolarità. Secondo Euraktiv, i risultati indicano un sostegno stabile per il partito, che rappresenta una potenziale minaccia politica per la coalizione di governo.

Tuttavia, il sondaggio evidenzia anche una forte sfiducia verso l’AfD. Solo il 21% degli intervistati ritiene che la situazione politica migliorerebbe con la partecipazione dell’AfD al governo federale. Al contrario, il 60% pensa che peggiorerebbe e il 16% non si aspetta grandi cambiamenti. La maggior parte dei sostenitori dell’AfD (60%) afferma di votare per il partito per motivi di protesta, mentre solo il 34% si identifica con le sue specifiche richieste politiche.

Al terzo posto, il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD) si attesta al 15% dei consensi.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl