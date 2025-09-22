(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 MO. PADOVANI (FDI): SOLIDARIETA’ A CITTADINI E FFOO PER DISAGI PROVOCATI DA MANIFESTANTI
“Anche oggi i cittadini hanno dovuto subire disagi enormi a causa dell’inciviltà dei cosiddetti propal che hanno provato a invadere stazioni e autostrade bloccando il traffico ferroviario e automobilistico. In qualche caso, come a Milano, alcuni facinorosi hanno cercato di forzare i blocchi e hanno dato vita a scontri con le forze dell’ordine. Ai cittadini che sono stati vittima di queste violenze e a chi, in una giornata difficile come questa, e a causa dell’irresponsabilità dei manifestanti, è stato costretto a far rispettare l’ordine pubblico, va la mia più totale solidarietà. Bruciare bandiere e foto, occupare strade e stazioni, forzare i blocchi alla ricerca dello scontro fisico non aiuta certo la causa che questi gruppi di violenti stanno perorando. Mi auguro che chi oggi ha violato la legge e messo a repentaglio la sicurezza delle persone, sia identificata e punita severamente”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Marco Padovani.
