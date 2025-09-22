MALTEMPO IN LOMBARDIA E LIGURIA, ANAS – aggiornamento ore 17:30

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 MALTEMPO IN LOMBARDIA E LIGURIA, ANAS: INTERVENTI PER FRANE E ALLAGAMENTI
aggiornamento delle ore 17:30
Milano, 22 settembre 2025
Le squadre e i tecnici Anas sono impegnati per garantire la circolazione sulla rete stradale colpita dal maltempo in Lombardia e in Liguria. Numerosi gli interventi per frane, allagamenti e fango o detriti sul piano viabile.
LOMBARDIA
In Lombardia resta provvisoriamente chiusa la strada statale 344dir “Porto Ceresio-Luino” a causa di una frana in località Montelago, tra Porto Ceresio e Brusimpiano. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Domattina si svolgeranno ulteriori rilievi e sopralluoghi per definire gli interventi necessari a ripristinare in sicurezza la circolazione.
Ancora temporaneamente chiuse anche la strada statale 527 “Bustese” a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, per l’esondazione del fiume Seveso, e la statale 340 “Regina” a Colonno, in provincia di Como, per frana.
Ripristinata invece la circolazione sulla statale 342 “Briantea” a Bulciago, in provincia di Lecco.
LIGURIA
In Liguria ripristinata la circolazione in provincia di Savona sulla SS29 “del Colle di Cadibona” nel comune di Piana Crixia e sulla SS29var “Variante di Carcare e Collina Vispa” nel comune di Cairo Montenotte.
