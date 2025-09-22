Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Infrastrutture

MALTEMPO IN LOMBARDIA E LIGURIA, ANAS – aggiornamento ore 17:30

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 MALTEMPO IN LOMBARDIA E LIGURIA, ANAS: INTERVENTI PER FRANE E ALLAGAMENTI
aggiornamento delle ore 17:30
Milano, 22 settembre 2025
Le squadre e i tecnici Anas sono impegnati per garantire la circolazione sulla rete stradale colpita dal maltempo in Lombardia e in Liguria. Numerosi gli interventi per frane, allagamenti e fango o detriti sul piano viabile.
LOMBARDIA
In Lombardia resta provvisoriamente chiusa la strada statale 344dir “Porto Ceresio-Luino” a causa di una frana in località Montelago, tra Porto Ceresio e Brusimpiano. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Domattina si svolgeranno ulteriori rilievi e sopralluoghi per definire gli interventi necessari a ripristinare in sicurezza la circolazione.
Ancora temporaneamente chiuse anche la strada statale 527 “Bustese” a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, per l’esondazione del fiume Seveso, e la statale 340 “Regina” a Colonno, in provincia di Como, per frana.
Ripristinata invece la circolazione sulla statale 342 “Briantea” a Bulciago, in provincia di Lecco.
LIGURIA
In Liguria ripristinata la circolazione in provincia di Savona sulla SS29 “del Colle di Cadibona” nel comune di Piana Crixia e sulla SS29var “Variante di Carcare e Collina Vispa” nel comune di Cairo Montenotte.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl