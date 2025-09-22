Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Calabria

La giornata degli sfidanti. “La Calabria che vogliamo” – Occhiuto e Tridico dalla Coldiretti Calabria

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 La giornata degli sfidanti. “La Calabria che vogliamo” – Occhiuto e Tridico dalla Coldiretti Calabria
Coldiretti Calabria organizza un incontro con i candidati alla presidenza della Regione Calabria, in programma mercoledì 24 settembre p.v. dalle ore 14:00 presso l’Agriturismo Villa Santa Caterina di Montalto Uffugo (CS). L’iniziativa, dal nome: “La Calabria che vogliamo”, sarà un momento di confronto aperto e trasparente per mettere al centro dell’agenda politica le priorità dell’agricoltura e dell’agroalimentare regionale e del mondo rurale.
Parteciperanno i candidati alla presidenza regionale Roberto Occhiuto, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e Pasquale Tridico, della coalizione di centrosinistra, che dialogheranno e incontreranno separatamente i rappresentanti di Coldiretti, alla presenza dei soci e delle aziende agricole provenienti da tutta la regione.
Introdurranno i lavori saranno il Presidente e il direttore di Coldiretti Calabria Franco Aceto e Francesco Cosentini che guideranno un confronto serrato e concreto focalizzato sui temi prioritari più attuali riguardanti l’agricoltura calabrese, quali: sviluppo sostenibile e sicurezza alimentare, nuova PAC e tutela del reddito degli agricoltori, lotta al dissesto idrogeologico e gestione equa delle risorse idriche, controllo della fauna selvatica, valorizzazione delle filiere locali e del Made in Calabria in Italia e all’estero.
“L’agricoltura – sottolinea Franco Aceto – è presidio di comunità, paesaggio e biodiversità, ed è la chiave per uno sviluppo competitivo della nostra regione. È fondamentale che chi si candida a governare la Calabria assuma impegni concreti e misurabili nel tempo, nei confronti di chi ogni giorno lavora la terra, producendo valore per sé e per la comunità. In Calabria l’agricoltura e l’agroalimentare sono motore di sviluppo e garanzia di identità ed è su questa forza, antica e moderna, che bisogna costruire il futuro della nostra regione.”
22 settembre 2025
Ufficio Stampa Coldiretti Calabria

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl