Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Il governo di Minić isolato: gli inglesi non riconoscono la legittimità della RS senza presidente

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

Sarajevo – Dopo le dimissioni di Radovan Višković e la nomina del nuovo Primo Ministro della Republika Srpska, Savo Minić, il governo della RS si trova in una situazione di isolamento diplomatico. La questione principale è la legittimità del nuovo esecutivo, poiché la RS non aveva un presidente al momento della nomina del primo ministro designato.

La Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina sta ancora valutando il documento relativo alla nomina, mentre la cooperazione tra il governo Minić e i partner internazionali resta sospesa. La maggior parte delle ambasciate e delle organizzazioni internazionali ha dichiarato di non poter rilasciare commenti ufficiali fino alla decisione della Corte costituzionale, mentre alcune attendono l’elezione del nuovo presidente della RS, prevista per il 23 novembre, dopo la fine del mandato di Milorad Dodik a seguito di una condanna definitiva.

L’ambasciata britannica è stata chiara: l’attuale governo non è legale. “La Republika Serba di Bosnia ed Erzegovina attualmente non ha un presidente. Non ne aveva uno quando è stato nominato il nuovo candidato a Primo Ministro. La Costituzione della RS prevede una procedura chiara per la nomina, ma non abbiamo riscontrato prove che sia stata seguita”, si legge nella risposta ufficiale. Il Regno Unito ha aggiunto di seguire con attenzione il procedimento presso la Corte costituzionale e di rispettare pienamente l’ordine costituzionale e le istituzioni statali.

A causa di questa incertezza, numerosi progetti internazionali e di alcune agenzie ONU con il governo della RS sono attualmente in stallo, mentre le missioni straniere continuano a lavorare solo con i dipendenti ministeriali, evitando la cooperazione diretta con i ministri.

Il governo Minić, però, sostiene di non notare cambiamenti nelle relazioni. “Abbiamo una comunicazione normale con tutti i partner precedenti. Nessuno ha avanzato l’idea di porre fine alla cooperazione. Stiamo lavorando al progetto IPA III di cooperazione transfrontaliera, collegato all’UE”, ha dichiarato Denis Šulić, ministro del governo RS.

L’analista politica Tanja Topić osserva che nella RS convivono due realtà: una propagandistica, che parla di stabilità, e una reale, caratterizzata da isolamento politico, miseria culturale e violazioni dello stato di diritto. Secondo Topić, i funzionari stranieri si tengono lontani dal nuovo primo ministro e dalla leadership RS a causa delle continue violazioni costituzionali e dell’arroganza dei vertici locali.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl