(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 GAZA, OSTELLARI: VIOLENTI TRAVESTITI DA PACIFISTI HANNO GETTATO LA MASCHERA
Roma, 22 settembre – “Ancora una volta i compagni hanno gettato la maschera. Invece di manifestare in modo civile, i soliti violenti travestiti da pacifisti stanno mettendo a ferro e fuoco interi quartieri, danneggiando beni pubblici e privati, aggredendo le nostre Forze dell’ordine. Mi spiace, ma da gentaglia del genere non accettiamo lezioni. Esprimiamo invece piena solidarietà agli agenti impegnati nel difficile compito di assicurare la sicurezza di tutti, contro la prepotenza di chi utilizza la questione palestinese come un pretesto per creare il caos”.
Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier