domenica 21 Settembre 2025
Pontida, Cantalamessa (Lega): “Respingiamo polemiche sterili di chi veramente offende il Sud con le sue politiche”

Roma, 21 set. – “Quello che offende davvero Napoli sono le elemosine e le mancette del reddito di cittadinanza voluto dai 5 Stelle o le politiche clientelari del PD con cui cerca di trarre potere, e non certo una Lega che, tra l’altro, ha voluto la ZES unica per il meridione e la misura Resto al sud, al fine di creare sempre più posti di lavoro nel Mezzogiorno. L’appuntamento di Pontida è stato inclusivo e ha visto un’ampia partecipazione dal Sud al Nord, a tutela di tutte le identità compresa quella napoletana e campana presente con numerosi militanti e con uno specifico gazebo regionale. Non saranno certo pochissimi ragazzi che hanno accennato ad un coro da stadio, tra l’altro nato a Salerno, a mettere a repentaglio la giornata di festa e l’indiscussa attenzione che la Lega ha nei confronti del Sud, del suo popolo, dei suoi imprenditori e cittadini. Respingiamo al mittente le polemiche sterili di chi non ha mai saputo creare una vera politica che onorasse e tutelasse Napoli, il Sud e l’Italia intera”.
Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

