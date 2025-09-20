Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sardegna. Deidda (FdI): Todde va a scuola a indottrinare studenti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Sardegna. Deidda (FdI): Todde va a scuola a indottrinare studenti
“Dopo il caso dell’assessore alla Pubblica Istruzione in Toscana, che da candidata del PD alle regionali ha convocato, insieme al Provveditore agli studi, le quinte classi per una ‘passerella elettorale’, anche in Sardegna si verifica un episodio simile. La Presidente della Regione, esponente del Movimento 5 Stelle, incontra gli studenti nel Teatro del Comune di San Gavino, ma ‘risponderà ai quesiti vagliati e autorizzati dallo staff della stessa Presidente Todde’, come si legge in una circolare interna delle scuole”.
Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. “Anche in questo caso, un esponente del campo largo — in Toscana il PD, qui in Sardegna il Movimento 5 Stelle — prova a strumentalizzare e a indottrinare gli studenti. È uno scivolone imbarazzante. Se si incontrano gli studenti, non deve esserci censura. Mai un esponente di Fratelli d’Italia, e di incontri con gli studenti e nelle scuole ne abbiamo svolti, ha provato a esercitare censure o strumentalizzazioni. Presenterò un’interrogazione al Ministro Valditara affinché questi episodi e tentativi di strumentalizzare i ragazzi siano vietati dai dirigenti scolastici. La Presidente Todde si scusi per lo scivolone suo e del suo staff'”.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl