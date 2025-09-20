(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Rating, Osnato (FdI): Italia riparte grazie a serietà del Governo Meloni
“Finalmente, dopo anni in cui l’Italia era stata ingiustamente tenuta in uno ‘stato di minorità’, il sistema finanziario internazionale comincia a riconoscere il vero valore di questa Nazione, che con il Governo Meloni ha fatto passi enormi verso il profilo di un emittente sovrano stabile e sicuro”.
Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando l’innalzamento del rating da parte di Fitch, fino al giudizio BBB+.
