(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Fitch. Vietri (FdI); nuova promozione smentisce allarmismi sinistra. Governo Meloni su strada giusta
“La promozione dell’Italia da parte dell’agenzia Fitch e’ l’ennesima conferma che il Governo Meloni sta portando avanti una linea economica seria, credibile e orientata allo sviluppo. A chi, da tre anni, profetizza disastri e diffonde allarmismi per puro calcolo politico, rispondiamo con i fatti: i mercati internazionali riconoscono la solidita’ del nostro Paese e la bonta’ delle scelte compiute”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.
“Sotto la guida del Presidente Giorgia Meloni, l’Italia ha riconquistato credibilita’ e stabilita’. Il nostro governo ha messo ordine nei conti pubblici, sostenuto l’occupazione e dato impulso all’economia reale. Tutto questo senza rinunciare a sostenere famiglie, imprese e lavoratori. La promozione di Fitch, dunque, e’ una risposta chiara a chi, da sinistra, continua a tifare contro il governo italiano. Il lavoro da fare certamente e’ ancora tanto — dal rilancio della crescita alla riduzione del debito — ma oggi e’ sotto gli occhi di tutti che il cambiamento promesso e’ in atto, e sta gia’ producendo risultati concreti” conclude Vietri.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
