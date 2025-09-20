Close Menu
Fitch. Vietri (FdI); nuova promozione smentisce allarmismi sinistra. Governo Meloni su strada giusta

Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025
“La promozione dell’Italia da parte dell’agenzia Fitch e’ l’ennesima conferma che il Governo Meloni sta portando avanti una linea economica seria, credibile e orientata allo sviluppo. A chi, da tre anni, profetizza disastri e diffonde allarmismi per puro calcolo politico, rispondiamo con i fatti: i mercati internazionali riconoscono la solidita’ del nostro Paese e la bonta’ delle scelte compiute”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.
“Sotto la guida del Presidente Giorgia Meloni, l’Italia ha riconquistato credibilita’ e stabilita’. Il nostro governo ha messo ordine nei conti pubblici, sostenuto l’occupazione e dato impulso all’economia reale. Tutto questo senza rinunciare a sostenere famiglie, imprese e lavoratori. La promozione di Fitch, dunque, e’ una risposta chiara a chi, da sinistra, continua a tifare contro il governo italiano. Il lavoro da fare certamente e’ ancora tanto — dal rilancio della crescita alla riduzione del debito — ma oggi e’ sotto gli occhi di tutti che il cambiamento promesso e’ in atto, e sta gia’ producendo risultati concreti” conclude Vietri.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

