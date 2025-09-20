Close Menu
Comunicato stampa FISE del 20 settembre – Sport Equestri: Endurance: Campionati del Mondo giovanili. Italia medaglia di bronzo a squadre a Buftea

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

Endurance: Campionati del Mondo giovanili. Italia medaglia di bronzo a squadre a Buftea (
Nell’appuntamento giovanile iridato in Romania, un Team Italia tutto al femminile si è confermato tra i migliori al mondo
Cambiano i fattori, ma il risultato rimane lo stesso: una prestigiosa medaglia di bronzo iridata vinta dall’Italia ai FEI World Endurance
Championship for Young riders e Juniors, che si sono disputati oggi, sabato 20 settembre, a Buftea (Romania).
Con questa prestazione, infatti, l’Italia conferma il bronzo mondiale conquistato nel 2023 a Castelsagrat (Francia).
La medaglia…
