Comunicato stampa FISE del 20 settembre – Sport Equestri: Endurance: Campionati del Mondo giovanili. Italia medaglia di bronzo a squadre a Buftea

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATI STAMPA
Endurance: Campionati del Mondo giovanili. Italia medaglia di bronzo a squadre a Buftea (
http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21428:endurance-campionati-del-mondo-giovanili-italia-medaglia-di-bronzo-a-squadre-a-buftea&catid=27:endurance&Itemid=1193&idU=1&acm=91759_602
Nell’appuntamento giovanile iridato in Romania, un Team Italia tutto al femminile si è confermato tra i migliori al mondo
Cambiano i fattori, ma il risultato rimane lo stesso: una prestigiosa medaglia di bronzo iridata vinta dall’Italia ai FEI World Endurance
Championship for Young riders e Juniors, che si sono disputati oggi, sabato 20 settembre, a Buftea (Romania).
Con questa prestazione, infatti, l’Italia conferma il bronzo mondiale conquistato nel 2023 a Castelsagrat (Francia).
La medaglia…
Leggi tutto (
http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21428:endurance-campionati-del-mondo-giovanili-italia-medaglia-di-bronzo-a-squadre-a-buftea&catid=27:endurance&Itemid=1193&acm=91759_602
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATI STAMPA