(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 M.O. Colombo (Fdi): Esclusione Israele da TTG Travel Experience scelta sbagliata
“Spiace la decisione dell’Italian Exhibition Group di escludere Israele dal TTG Travel Experience di Rimini assecondando le richieste del PD. Ritengo sia una scelta sbagliata, perché il turismo, così come lo sport, non dovrebbe mai essere terreno di divisione ma veicolo di inclusione e di pace. È proprio attraverso il dialogo e l’incontro tra culture che si abbattono i muri e si costruiscono ponti. Per questo parteciperò comunque alla manifestazione, pur non condividendo nel merito la decisione degli organizzatori. L’Italia deve continuare a trasmettere al mondo l’immagine di una Nazione aperta e ospitale, capace di unire e non di dividere”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
