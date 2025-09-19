Close Menu
M.O. Bignami (FdI): respingiamo parole Schlein, confermano che per Pd Gaza è bandierina

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

“Le parole di Elly Schlein, di bloccare il Parlamento, confermano che per la sinistra Gaza è soltanto una bandierina, un’occasione per attaccare il governo Meloni. Respingiamo con fermezza le accuse del Pd perché il governo guidato da Giorgia Meloni è quello che più di tutti in Europa si sta impegnando nel garantire aiuti e sostegni alla popolazione di Gaza. A questo si aggiungono le iniziative sul piano diplomatico che il presidente Meloni ha intrapreso fin dall’inizio della crisi. Le parole di Elly Schlein però non sono soltanto strumentali ma anche pericolose, perché in un momento politico caratterizzato da un clima di odio e di tensione minacciare di bloccare il Parlamento è oltremodo grave, rischiando di aggiungere ulteriori elementi di tensione. In questo momento è necessario senso di responsabilità e della misura. Invece, le dichiarazioni della segretaria del Pd confermano che a sinistra si antepone il proprio tornaconto politico al bene della Nazione e degli italiani”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

