agenzia regionale 1165.25 Fdl 25 Stato ponderale e stili di vita di bambini e adolescenti

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 *Monitorare per prevenire: i sistemi di sorveglianza sugli stili di vita in
Puglia in prima linea per il contrasto di sovrappeso e obesità nei
giovanissimi*
Raccogliere i dati per definire le strategie di intervento per migliorare
lo stato di salute della popolazione. Se ne è parlato durante l’incontro
che si è tenuto in Fiera del Levante, dal titolo “Stato ponderale e stili
di vita di bambini e adolescenti: dalla sorveglianza alle strategie e alle
pratiche volte alla promozione della salute nella Regione Puglia”.
Sovrappeso e obesità rappresentano due tra le sfide più urgenti per la
sanità pubblica. Entrambi, infatti, sono fattori di rischio primari poiché
possono causare l’insorgenza di patologie cronico-degenerative. Comprendere
la dimensione di questo fenomeno e i comportamenti ad esso associati è
fondamentale per costruire strategie di prevenzione efficaci e mirate.
La qualità e l’efficacia di un sistema sanitario dipendono dalla capacità
di incidere sui determinanti del benessere della popolazione, orientando
gli stili di vita verso comportamenti virtuosi.
Per questo motivo, il Dipartimento di Promozione della Salute e del
Benessere della Regione Puglia è da tempo impegnato nel coordinamento e
nella conduzione di indagini di sorveglianza sugli stili di vita della
popolazione pugliese, attraverso indagini di carattere nazionale come
“OKkio alla Salute” per i bambini, lo studio “PASSI” per gli adulti (18-69
anni) e il progetto “PASSI d’Argento” per gli ultra-64enni.
A questi si aggiunge il sistema di sorveglianza regionale “Attivamente Sani
a Scuola”, che copre la fascia di popolazione di 17-18 anni. Un tassello
prezioso in questo mosaico di conoscenza è lo studio internazionale HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children), a cui la Regione Puglia ha
partecipato anche nel 2022. Questo studio, ideato e promosso dall’Ufficio
Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, consente
di coprire la conoscenza dell’intero arco di vita della popolazione
pugliese (11, 13 e 15 anni), fornendo preziose informazioni sui principali
stili di vita degli adolescenti, sulle caratteristiche della loro salute e
su aspetti rilevanti della loro vita sociale.
“I dati delle sorveglianze che il mondo della sanità e il mondo della
scuola espletano periodicamente sul territorio ci aiutano a comprendere lo
stato di salute dei nostri bambini e dei nostri adolescenti”, ha spiegato*
Onofrio Mongelli,* Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere della Regione Puglia. “I dati ci portano sotto la media
nazionale, ma con le azioni che la Regione Puglia sta mettendo in campo
contiamo di migliorare questi indicatori”.
*Francesco Forliano*, dirigente tecnico e coordinatore USR Puglia
regionale: “Gli strumenti di sorveglianza servono a mappare il contesto, in
modo da poter attuare una programmazione in termini di obiettivi e in
termini di interventi metodologici e didattici. E quindi tradurre gli esiti
delle rilevazioni regionali sul benessere in obiettivi e interventi
educativi concreti”.
*Giandomenico Stingi,* Referente Regione Puglia HBSC, Direttore SIAN – ASL
BT: “Ci sono problemi che diventano più evidenti man mano che l’età avanza:
penso al consumo di alcol, di tabacco, di droghe e di altre sostanze,
sempre più presenti tra i giovanissimi. Fino ai 13 anni riteniamo di poter
agire, promuovendo la cultura della prevenzione. Da quell’età in poi però,
le abitudini dei ragazzi si fanno più radicalizzate ed è complicato
intervenire. Per questo è bene intervenire attraverso strategie mirate,
come il Catalogo Scuola e salute, in cui abbiamo raccolto varie
progettualità sui temi della salute, rivolti ad alunni e studenti di tutte
le età”.
