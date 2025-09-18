Close Menu
giovedì 18 Settembre 2025
Farmaceutica, Maccari (Fdi): grazie a Gemmato per visione e capacità di programmazione

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Farmaceutica, Maccari (Fdi): grazie a Gemmato per visione e capacità di programmazione
“L’approvazione da parte del Cdm del ddl che prevede il riordino della legislazione farmaceutica in un testo unico è segno della grande attenzione rivolta dal Governo Meloni al tema della salute. L’obiettivo che mira a raggiungere, infatti, è quello di dare organicità a un insieme di norme in modo da consentire risposte più efficaci alle esigenze dei cittadini, soprattutto i più fragili che hanno bisogno di risposte chiare e tempestive, rendendo il settore più moderno, efficiente ed efficace. Tra le novità più significative l’integrazione e l’interoperabilità delle banche dati esistenti (Sistema Tessera Sanitaria, Fascicolo Sanitario Elettronico, Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità, Ecosistema Dati Sanitari per il Dossier Farmaceutico) che se realmente applicata può rappresentare davvero una svolta con ripercussioni immediate sulla vita dei pazienti e anche degli operatori sanitari. Grazie al sottosegretario Gemmato per il suo impegno costante in questa direzione e soprattutto per la sua capacità di leggere le esigenze del settore e saperle tradurre in norme che davvero avranno un impatto positivo per gli operatori di un settore strategico anche per la nostra economia e, soprattutto, per per i cittadini”. Coì il deputato di Fratelli d’Italia, Carlo Maccari.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

