[Comune Palermo] Approvazione piano triennale delle opere pubbliche – Dichiarazione consigliera Figuccia

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «Oggi abbiamo approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, uno
strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Un
piano che guarda al sociale, allo sport, alle scuole, alla cultura e alla
mobilità, con interventi concreti che rispondono ai bisogni reali dei
palermitani.
Tra le opere più significative:
• la ristrutturazione della chiesa di piazza San Paolo a Borgo Nuovo, con
oltre 1,2 milioni di euro di fondi ex Gescal oltre alle risorse del
progetto Caivano;
• la realizzazione di uno spazio per i senza fissa dimora in via Messina
Marine, progetto sperimentale e replicabile in altre aree della città;
• la riqualificazione del mercato ittico;
• la ristrutturazione delle palestre scolastiche, che saranno accessibili
anche nel pomeriggio;
• il restauro del Teatro Massimo e dei Cantieri culturali della Zisa;
• la manutenzione straordinaria delle ciclovie;
• la creazione di un polo per il rugby ai Campi Malvagno;
• il sovrappasso di via Perpignano, atteso da anni dai cittadini.
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «Oggi abbiamo approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, uno