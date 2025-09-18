Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Approvazione piano triennale delle opere pubbliche – Dichiarazione consigliera Figuccia

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «Oggi abbiamo approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, uno
strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Un
piano che guarda al sociale, allo sport, alle scuole, alla cultura e alla
mobilità, con interventi concreti che rispondono ai bisogni reali dei
palermitani.
Tra le opere più significative:
• la ristrutturazione della chiesa di piazza San Paolo a Borgo Nuovo, con
oltre 1,2 milioni di euro di fondi ex Gescal oltre alle risorse del
progetto Caivano;
• la realizzazione di uno spazio per i senza fissa dimora in via Messina
Marine, progetto sperimentale e replicabile in altre aree della città;
• la riqualificazione del mercato ittico;
• la ristrutturazione delle palestre scolastiche, che saranno accessibili
anche nel pomeriggio;
• il restauro del Teatro Massimo e dei Cantieri culturali della Zisa;
• la manutenzione straordinaria delle ciclovie;
• la creazione di un polo per il rugby ai Campi Malvagno;
• il sovrappasso di via Perpignano, atteso da anni dai cittadini.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl