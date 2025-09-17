Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 GAZA, APPENDINO (M5S): “SOSTENIAMO INIZIATIVA CGIL DI VENERDÌ”
“In questo momento bisogna decidere da che parte stare senza mezzi termini: noi stiamo davanti ai cancelli delle fabbriche, stiamo con i lavoratori per i rinnovi contrattuali e per il salario minimo, stiamo con chi è in difficoltà e si è visto cancellare il reddito di cittadinanza. E stiamo, allo stesso modo, con chi si espone per una causa giusta che è quella di Gaza: stiamo con la Global Sumud Flotilla e con la CGIL che ha indetto la mobilitazione di venerdì. Da parte nostra c’è massimo sostegno all’iniziativa.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla festa della FIOM a Torino

