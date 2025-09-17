Close Menu
mercoledì 17 Settembre 2025
Campania

CS – Consulta della sanità: prima seduta operativa ed elezione dei vertici

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *Comunicato Stampa*
*Consulta della sanità: prima seduta operativa ed elezione dei vertici*
Dopo un incontro conoscitivo svoltosi a giugno, nei giorni scorsi si è
tenuto la prima vera seduta operativa della consulta della sanità del
Comune di Vietri sul Mare, fortemente voluta dal sindaco Giovanni De Simone
e dall’amministrazione civica da lui guidata.
Promotore dell’iniziativa il dott. Giuseppe Giannella, consigliere comunale
con delega alla sanità: «Per la prima volta nella storia del Comune di
Vietri sul Mare viene istituito quest’organo consultivo che ha come scopo
quello di promuovere, con eventi, incontri e giornate di prevenzione, le
tematiche inerenti alla sanità per sensibilizzare e venire incontro alle
esigenze dei nostri concittadini in tema di salute».
Nella stessa circostanza la neonata consulta ha eletto i propri vertici:
presidente è la psicologa Veronica Benincasa, segretario Assunta Guarino.
Dell’organismo fanno parte anche altri otto componenti: Domenico Carbone,
Gennaro Pagano, Martina Di Lieto, Rosaria Avallone, Annamaria Pisapia,
Antonella Guerci, Maria Langella, Gerardina Oliva.
«A loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro – ha detto Giannella –
con la convinzione che le tante professionalità messe in campo non potranno
che essere di aiuto e supporto per i cittadini del nostro territorio».
*L’ufficio stampa*
Antonio Abate
___________________________________________________________________________________________
089.763838
http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it

